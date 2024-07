Ronald Dableo kakasa sa PMA Masikhay Chess

PUSPUSAN ang paghahanda ni Grandmaster-elect at International Master (IM) Ronald Dableo para sa “1st PMA Masikhay Class 99 Chess Tournament” na gaganapin sa SM City- BF Parañaque sa Agosto 3.

Tiyak na mapapalaban si 45-year-old at head coach ng UAAP chess champion University of Santo Tomas squad na si Dableo dahil naghayag din ng paglahok ang mga tigsing woodpushers na sina GM Darwin Laylo, Candidate GM at IM Daniel Quizon, IM Michael Concio, Jr. at Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee NM Al Basher Buto.

Nakalaan ang P50,000 guaranteed prize sa event na bukas sa lahat ng Filipino at foreign chess players ayon kay Dableo na siya ring deputy tournament director habang si NM Marlon Bernardino ang tournament director.

“We are excited to invite you to participate in our upcoming 1st PMA Masikhay Class 99 Chess Tournament. This event is open to all chess enthusiasts who want to test their skills and compete against other players,” sabi ni 2003 Vungtau, Vietnam Asian Zonal champion Dableo. (Elech Dawa)