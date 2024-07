Rodjun Cruz, Dianne Medina winelcome second baby

Finally nga ay dumating na ang baby number 2 nina Rodjun Cruz at Dianne Medina.

Sa Instagram nga ay proud na proud na ibinahagi nina Rodjun at Dianne ang kanilang baby girl na pinangalanan nilang Maria Isabella Elizabeth. Ang bongga!

Very meaningful nga rin ang mensahe ni Rodjun kay Dianne, ha!

Sey niya, “17 years na tayo today simula nung sinagot mo ako wife wife @dianne_medina. The best na regalo ang binigay satin ni Lord ngayon!”

Binahagi nga rin ng mag-asawang Rodjun at Dianne ang ilan sa mga litrato nila matapos ang panganganak, na siya namang pinusuan ng madlang netizens.

Nagpadala naman ng pagbati ang ilan sa mga celebrities na malapit sa mag-asawa:

Sey ni Rayver Cruz na tito nga ni Baby Isabella, “Congratssss,” with matching heart eyes emoji.

“Congrats bro bro and ate!” sey naman ni Jeff Mosses.

Tsika naman ni Aaron Villaflor, “Woh00000o0 grats bes @dianne_medina and brother @rodjuncruz.”

Very nice ngaat nadagdagan na naman ang happy family nina Dianne at Rodjun, ha! Super nice rin na talagang very open sila sa kanilang mga faney about their family life.

Bongga! (Carl Balasa)