Pormal nang nanumpa si Sen. Robin Padilla bilang pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino (PDP), ayon sa partido nitong Miyerkoles.

Pinalitan ni Padilla si Palawan Second District Rep. Jose Chaves Alvarez na bumitiw sa puwesto kamakailan.

“As the new PDP president, Sen. Padilla will continue to consolidate the party membership and prepare for the 2025 mid-term elections which Rep Alvarez started,” ayon sa partido.

“We are confident that under Sen. Padilla’s leadership, the party is in good hands and will continue to be a major force for reform and development in the country,” dagdag nito.

Pinasalamatan ng PDP si Alvarez sa kanyang pamumuno sa nakaraang 20 buwan. Ayon sa partido, pinala¬kas niya ang partido para matutukan nito ang pagsulong ng reporma sa bayan, “so that every Filipino will have an equal opportunity to attain his greatest potential.”

Sa Senado, isinusulong ni Padilla ang reporma sa Saligang Batas, katahimikan at kapayapaan at pagsug-po sa ilegal na droga at paggiit sa sobe¬ranya ng bansa at ang karapatan ng mga Muslim na Pinoy.