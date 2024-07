Robert Bolick kulang sa laro, apektado pangarap na MVP

SA statistical points standings ng nakaraang Season 48 na inilabas ng PBA Commissioner’s Office kamakailan, wala ang pangalan ni Robert Bolick ng NLEX.

Top five sa average SPs sina June Mar Fajardo ng San Miguel, Christian Standhardinger na dating Ginebra, CJ Perez ng SMB, Arvin Tolentino ng NorthPort at Calvin Oftana ng TNT. No. 6 si Stephen Holt ng Terrafirma (nasa Ginebra na) na tanging rookie sa top 25 ng standings.

Ikokonsidera ang mga nasa top ng cumulative statistical points standings sa Leo Awards sa opening night ng susunod na season.

Si Bolick ang scoring (25.3 ppg) at assists (7.5 apg) leader nitong Season 48.

Pero hindi siya nasama sa top 25 list dahil kinulang ng at least 70 percent ng mga laro ng team sa dalawang conferences – Commissioner’s at Philippine Cups.

Naka-16 games lang si Berto sa 24 outings ng Road Warriors nitong 2023-24 – 67 percent. Kinulang siya ng isang laro lang para pumasok sa 70 percent.

Naka-apat na laro lang ang NLEX gunner sa Commissioner’s matapos bumalik sa liga mula sa Japan B.League. Lumiban din siya ng isang laro sa all-Filipino nang samahan ang manganganak na asawa.

Kung nakuha ni Bolick ang 70 percent, baka pangatlo siya as MVP candidate at hindi si Standhardinger. Bilang MVP candidate, posibleng sigurado na siya sa Mythical Team, kundi man sure-fire sa First Team. (Vladi Eduarte)