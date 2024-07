PVL kinansela bombahan dahil sa bagyong ‘Carina’

KINANSELA ng Premier Volleyball League (PVL) ang nakatakda sana nitong tatlong laro ngayong Huwebes dahil sa malawakang pagbaha at panganib na dala ng patuloy na pagbuhos ng ulan na dala ng bagyong ‘Carina’.

Inihayag ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo ang kanselasyon ng nakatakdang laro sa ginaganap na Reinforced Conference kung saan pinag-iisipan pa nito kung kailangan magsagawa ng apat na laro sa loob ng isang araw o magdadagdag na lamang ng isang araw para sa nakanselang mga laro.

““With the recent surge of typhoon Carina, the league has decided to postpone the games tomorrow, July 25, in order to ensure the safety of all the participants from the storm surge,” sabi ni Malonzo.

“As such, kindly wait for further advise in the schedule given the postponement of the aforementioned matches. Possible scenarios include a 4-game day schedule on specific days or an additional game day to accommodate the postponed games. Rest assured that all adjustments shall be disseminated once finalized,” sabi pa nito.

Ang mga apektadong laro ay sa pagitan ng Farm Fresh Foxies kontra PLDT High Speed Hitters pati na rin ang laban ng Creamline Cool Smashers at Nxled Chameleons at ang Galeries Tower Highrisers kontra sa Chery Tiggo Crossovers.

Nanawagan din ang liga sa lahat na abangan ang kanilang mga update habang nagpahayag na alagaan ang kanilang mga sarili at isipin lagi ang kaligtasan at isagawa ang nararapat para manatiling ligtas sa panahon ng bagyo. (Lito Oredo).