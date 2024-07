Handang galawin ng Department of Finance ang $500 milyong o P29 bilyong standby credit line ng World Bank (WB) para sa Philippines Disaster Risk Management and Climate Development Policy Loan na may Catastrophe-Deferred Drawdown Option (CAT-DDO5).

Nandiyan ang credit line sa World Bank para tulungan ang Pilipinas sa disaster relief at rehabilitation efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Carina.

Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, agad makukuha ng Pilipinas ang pera sa oras na magdeklara si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng state of calamity para may panggastos sa mga kritikal na serbisyo tulad ng healthcare, shelter, at pagkain. Magagamit din ang pera para sa post disaster emergency response, recovery at reconstruction efforts.

Ang CAT-DDO5 ay bahagi ng estratehiya ng Pilipinas sa Disaster Risk Financing Insurance para mapangalagaan ang pananalapi ng bansa at makapagtatag ng mekanismo ng pangungutang na sustainable para sa local government units at mabawsan ang epekto ng mga kalamidad sa mga mahihirap. (Eileen Mencias)