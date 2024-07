PCSO 3YO Maiden Stakes Race bibira

MAGSASANIB-PUWERSA ang mga kabayong sina Catalytic at Ever Land paglahok nila sa 2024 PCSO “3-Year-Old & Above Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Hulyo 28, Linggo, sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina Catalytic at Ever Land, tatlong mahuhusay na batang kabayo pa ang ilalahok ng kani-kanilang mga owner sa karerang may distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kina Catalytic at Ever Land ay sina Arizona Sky, Cowboy Silver at Road Warrior.

Rerendahan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Catalytic habang si Isaac Ace Aguila ang gagabay kay Ecer land, puntirya nilang ibulsa ang P600,000 na premyo na inisponsoran ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

“Tunugan ‘yan kung sino mahusay, mga batang kabayo at malamang tago mga pruweba ng mga iyan,” saad ni Gerry Alvarez, veteran karerista.

Kukubrahin ng owner ng seond placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 samantalang P30,000 at P20,000 ang pangalawa at pangatlong tatawid sa finish line.

May ilang araw pa bago ang nabanggit na karera kaya tiyak na puspusan ang paghahanda ng mga trainer at hinete upang masungkit ang inaasam na premyo. (Elech Dawa)