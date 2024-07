Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at De-partment of Public Works and Highways (DPWH) na tiyaking may sapat na pagkain at iba pang pangangailangan ang mga bik-tima ng bagyo at agad aalisin ang mga harang na nakakasagabal sa mga kalsada.

Nais ng Pangulo na tutukan ng dalawang ahensiya ang mga lugar na hindi pa napapasok para maalalayan ang mga mama-mayan na posibeng na-trap at hindi makaalis dahil sa malalim na tubig bunsod ng patuloy na malakas na pag-ulan.

“Sinabihan ko sila na mag-focus ng mabuti roon sa mga area na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapasok,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na dapat mag-focus ang DPWH sa mga kalsada ng nagkaroon ng landslides at agad alisin ang mga naputol na mga kahoy sa kalsada.

Hindi naman sinagot ng Presidente ang tanong hinggil sa flood control projects na sinimulan ng administrasyon dahil ang dapat na pag-usapan sa ngayon aniya ay kung paano maihatid ang tulong sa mga mamamayan na nangangailangan ng alalay dahil sa nagpapatuloy na malakas na ulan.

“I don’t think we need to talk about that now. What we need to talk about is how to bring help to the people who are in trouble,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)