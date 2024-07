ABOT sa 229 ang nasawi sa dalawang insidente ng pagguho ng lupa sa southern Ethiopia noong Lunes.

Sa ulat, nangyari ang unang pagguho sa liblib na lugar sa Gofa zone sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Lunes nang gabi.

Ilang sandali lang ay gumuho uli ang lugar at tinabunan ang mga taong nagsasagawa ng rescue operation sa mga biktima.

Ayon sa mga awtoridad, 148 na kalalakihan at 81 na kababaihan, kabilang ang ilang bata, ang natabunan at nasawi sa kalamidad.

Sinabi ni Alemayehu Bawdi, Southern Regional State representative, na patuloy ang search ang rescue operation sa lugar sa pag-asang may masagip pa ritong buhay.

Lima ang nakaligtas sa insidente at ginagamot ngayon sa iba’t ibang ospital sa rehiyon.

“Those who rushed for live-saving work have perished in the disaster including the locality’s administrator, teachers, health professionals and agricultural professionals,” ayon katy Bawdi.