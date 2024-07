HIMAS-REHAS ang isang pekeng doktora matapos itong ireklamo ng isang kliyente na namaga ang mukha makaraang kunin ang serbisyo nito para sa beauty enhancement procedure.

Kinilala ang suspek na si Dimber dela Cruz Celis na taga-Iloilo na kinasuhan ng National Bureau of Investigation-Central Visayas (NBI-7) ng paglabag sa Republic Act 2382 o Medical Act of 1959 at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2023.

Sinabi ng NBI na nabudol ng suspek ang complainant na si Johanna Buenaflor Cepeda na bihasa ito sa pagpapaganda.

Nakilala umano ng biktima si Celis sa isang post sa Facebook kung saan inanunsiyo ng suspek ang kanyang mga serbisyo. Aniya, nahikayat siya na dito magpaganda dahil sa matamis nitong pananalita.

Tinurukan umano ng suspek ang biktima ng eye filler at botox shots para umunat ang balat at mawala ang mga pileges nito. Gayunman, sa halip na gumanda ay namaga umano ang kanyang mukha kaya kumonsulta na siya sa ibang manggagamot.

Noong Hulyo 17, kinausap niya ang suspek para ipaalam na pupunta siya ng Cebu pero sinabi ng huli na siya na ang bahala at maliit na lang ang babayaran niya.

Dahil dito, nagpasaklolo ang biktima sa NBI-7 na nagresulta sa pagkakadakip nito noong Hulyo 19 sa isang hotel sa Barangay Lahug.

Natuklasan ng NBI-7 na dinakip na nila si Celis noong 2020 sa Butuan dahil sa kasong syndicated estafa.