Naniniwala si Senador Juan Miguel Zubiri na ang nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila ay bunsod ng napakara-ming reclamation project sa Manila Bay.

Sabi ni Zubiri, isa na rito pagbabaha sa Diokno Boulevard sa harap ng gusali ng GSIS kung nangungupahan ang Senado dahil wala nang madaanan ang tubig bago dumaloy sa Manila Bay.

“This, I believe, is the consequence of all the reclamation happening in Manila Bay, wala nang malabasan na flood water di-to sa Pasay at Manila,” sabi ni Zubiri sa kanyang Viber message sa mga reporter.

“Babaha at babaha na palagi diyan sa atin tuwing uulan nang malakas,” dagdag niya.

Maging si Senador Joel Villanueva ay inusisa ang reclamation project sa malawakang pagbaba sa lalawigan ng Bulacan.

“Imagine, for the past two years, including this year, we have this P1 billion a day flood control budget for Department of Public Works and Highways alone — P1B a day. Please tell me if anyone here can see at least an improvement sa mga baha,” saad ni Villanueva.

Naniniwala naman si Bayan Muna chairperson Neri Colmenares na mayroong epekto ang ginagawang reklamasyon sa Ma-nila Bay sa grabeng pagbaha na dinanas sa Metro Manila at mga karatig lugar.

“Bahang-baha pala sa Bagong Pilipinas! Ito ba ang ipinagmamalaki ni President Marcos Jr. noong SONA niya nu’ng Lunes na napakarami na raw na nagawang flood control projects? Pero kahit anong flood control project ang gawin mo o pagkalkal ng basura sa mga estero kung ang pupuntahan ng tubig ay barado o tinambakan na ng reclamation siguradong babaha at ganito na nga ang nangyayari ngayon,” sabi ni Colmenares.

“The massive flooding we are witnessing in Metro Manila, particularly in areas like Malabon, Quezon City, Valenzuela, Marikina, Caloocan and Rizal where floodwaters have reached second floors, is a direct consequence of these reckless recla-mation projects,” dagdag pa nito.

Nauna nang sinabi ni dating Senate president at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ang reclamation project sa Manila Bay ang magpapalubog sa maraming lugar sa Metro Manila. (Dindo Matining/Billy Begas)