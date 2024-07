Sa kakakatapos na ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Jr. inihayag ang mga naging accomplishment at mga susunod na mga plano nito para sa patuloy na pagpapaunlad sa bansa partikular sa sektor ng agrikultura.

Inasahan ni AGAP Partylist Rep. Nicanor Briones na babanggitin ni PBBM ang tungkol sa “Anti-Agricultural Economic Sabotage Act” na pumasa na sa Kongreso at Senado na si Briones ang isa sa Principal sponsor nito.

Nabigong banggitin ni Pangulong Marcos na maari ng isakatuparan ang nasabing batas para matapos na ang paghihirap ng mga Filipino farmers at consumers sanhi ng cartel, smuggling at iba pang katiwalian.

Ayon kay Briones layunin ng panukalang batas na ipawalang-bisa ang Republic Act No. 10845, o ang “Anti-Agricultural Smuggling Act,” at magpataw ng matinding parusa para sa smuggling, hoarding, profiteering, at pagbuo ng mga kartel ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan.

At mapapangalagaan ng nasabing panukala ang estado mula sa mga economic saboteurs at mapoprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka.

At sa naturang bill na inihain ni Briones isinasaad ang pagkakaroon ng National Council under the office of the President na kasama sa council ang pitong sector ng magsasaka, may enforcement group na NBI, PNP at Coast Guard. May special prosecutors, at lifetime imprisonment ang parusa, 3x ang multa at non bailable ito. Maaari rin mag-file ng kaso ang private citizen at may rewards sa mga tipster o whistle blower mula P1M hanggang P20M o 20% whichever is higher.

Muli sinabi ni Briones na kahit anong gawing ayuda, pondong ibigay sa magsasaka walang mangyayari kung patuloy na pagsasamatalahan ng smugglers, hoarders, cartel at profitters.

“We mean serious business,” pahayag ni PBBM sa mga Agri products smugglers nitong nagdaang SONA.

Pinakita nito ang kanyang galit sa mga smugglers, hoarders at price manipulators ng mga agricultural products, kaya patuloy nitong pinahahabol at pinahahabla.

Subali’t para kay Rep. Briones mawawalang saysay lang ang utos ni PBBM na habulin at panagutin ang mga sangkot sa smuggling ng agri products sa bansa kung ang BOC pa rin ang magi-imbestiga at magsasampa ng kaso base sa walang silbing Anti Agricultural Smuggling Act at walang nasasampolan na maparusahan ng habambuhay na pagkalulong.

Kaya hiling ng sektor ng agrikultura kay Pangulong Marcos, maisakatuparan na ang naturang batas na ginawa niyang priority bill para sa “Bagong Pilipinas, Bagong Pagasa ng mga magsasaka at mamimili.” (Mina Navarro)