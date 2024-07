APAT na patay, malawakang pagbaha, mga pagguho ng lupa at iba pang trahedya ang iniwang lagim ng pana­nalasa ng Super Typhoon Carina sa Luzon, kabilang ang Metro Manila.

Sa ulat, isang buntis at tatlo pa nitong kaanak ang nalibing nang buhay nang matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Manalao, Subic Ilaya sa bayan ng Agoncillo, Batangas.

Hindi pa tinutukoy ng pulisya ang mga biktima mula sa pamilya Rimas na kinabibilangan ng isang anim na buwang buntis na edad 28 at tatlong menor de edad na 9, 13 at 15-anyos.

Narekober ang kanilang mga labi kahapon nang umaga.

Dahil dito’y puwersahan nang inilikas ang 14 na pamilya o 65 katao sa lugar at dinala sa Pagcor Socio-Center sa Barangay Pansipit para makaiwas sa panganib ng parehong insidente.

Samantala, sarado pa rin sa lahat ng mga motorista ang Nasugbu-Magallanes Road o East-West Road na nag-uugnay sa dalawang magkaratig na bayan sa hangganan ng Batangas at Cavite.

Kasunod ito ng nangyaring landslide sa Barangay Bulihan noong Martes.

Ipinapayo sa mga motorista na gamitin ang mga alternatibong daan ng Nasugbu-Tagaytay Highway at Kaybiang Tunnel para sa mga bibiyahe sa Cavite at Batangas.

Idineklara ni Batangas Governor Hermilando Mandanas ang state of calamity sa lalawigan bunsod ng epekto ng bagyo at pinalakas na habagat.

Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na sumipa na sa 183,464 na pamilya o katumbas ng 882,861 katao ang apek­tado ng habagat at Super Typhoon Carina sa Luzon.

Sa situational briefing sa Camp Aguinaldo na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagmula ang mga biktima sa 686 na barangay mula sa Region 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Calabarzon, Mimaropa, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) at Cordillera Administrative Region (CAR).

Ayon sa NDRRMC, nasa 8,230 pamilya o katumbas na 35,388 katao ang kasalukuyang nakasilong sa 90 evacuation centers habang nasa 115,668 pamilya naman o katumbas ng 576,936 katao ang mga tinutulungan sa labas ng evacuation center.

Nasa 254 naman ang naiulat na nasirang kabahayan dahil sa baha at landslide mula sa Region 7, 9, 10, 11, 12, Caraga, BARMM at CAR.

Nananatili namang sarado ang Kennon road sa lahat ng uri ng sasak­yan kahapon matapos ang nangyaring pagguho ng lupa sa bahagi ng Camp 6 sa Tuba, Benguet bunsod ng malakas na pagbuhos ng ulan dahil sa bagyo.

Alas-10:00 nang umaga nang simulan ng Department of Public Works and Highways (DPWH)ang clearing operation sa lugar.

Inabisuhan din ng pulisya sa Benguet ang mga motorista na aakyat ng Baguio City na gamitin muna ang Marcos Highway at Naguilian Road para sa ligtas na biyahe.

Sa Valenzuela, patuloy ang rescue operation ng City Disaster Risk Reduction and Management Office (VCDRRMO) sa iba’t ibang lugar sa lungsod na apektado ng baha.

Hanggang alas-tres nang hapon kahapon, umaabot na sa 6,422 residente ang nailikas at namamalagi ngayon sa mga evacuation center.

Sa Maynila, sumakay sa bangka at lumusong sa baha si Manila Mayor Honey Lacuna para personal na makita ang sitwasyon sa lungsod dahil sa walang tigil na ulan.

Naglabas din ng ilang direktiba ang alkalde upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.

Alas-tres pa lang nang madaling-araw nang suspendihin ni Lacuna ang klase sa lahat ng antas gayundin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng city government, maliban sa mga naghahatid ng mahahalagang serbisyo gaya ng social services, health services at disaster at calamity preparedness, response measures at iba pa.

Pinayuhan din ni Lacuna ang mga Manilenyo na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan kung hindi naman importante ang kanilang pupuntahan.

Hiniling din ng alkalde na gawin munang pansamantalang evacuation site ang mga pampublikong paaralan para sa mga residenteng apek­tado ng kalamidad.

Samantala, sa pana­yam ni DWAR Abante Radyo 1494 anchor Ronnie Ramos kay Prof. Mahar Lagmay ng Project Noah, sinabi nito na mas mataas ang volume ng ulan ni Carina kumpara sa Ondoy pero ibinuhos ng huli ang= dala nitong ulan sa loob ng maikling oras lang.

Aniya pa, halos dikit din ang water level na epekto ng pinagsamang habagat at Super Typhoon Carina sa Marikina River sa ulan na ibinagsak dito ng Ondoy.

Hanggang alas-sais kagabi, nagdulot ang Carina ng 20.5 metro sa lebel ng tubig sa Marikina River na mas mababa ng tatlong metro kumpara sa naitalang 23 metro noong kasagsagan ng Ondoy at 21 metro naman sa bagyong Ulysses. (Ronilo Dagos/ Edwin­ Balasa/Armenio ­Supang/Betchai Julian/Cherk Almadin/Juliet de Loza-Cudia)