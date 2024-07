Liezel Lopez sinuong ulan, baha para makapunta sa event

Marami ang humanga sa professionalism ng Kapuso star na si Liezel Lopez dahil sinuong niya ang malakas na ulan at mga bahang kalsada, na dulot ng bagyong Carina, para makarating sa isang event sa Molito, Alabang, Muntinlupa City noong Martes.

Nasa nasabing event din kami at kasama ko nga siya sa table kaya nakapagkuwentuhan kami ng bonggang-bongga. Na-proud pa nga ako kasi palagi raw nagbabasa ng Abante News Online si Liezel.

Naikuwento nga ni Liezel na sobrang saya siya dahil sa patuloy na pagtaas ng ratings ng serye nilang ‘Asawa ng Asawa Ko’ at super thankful siya dahil si Laurice Guillen ang direktor nila.

Noong una ay medyo kabado raw siya sa batikang actress-director kaya napagsasabihan siya nito. Constructive naman daw ang sinasabi sa kanya ni Direk Laurice kaya tinanggap niya lahat ng mga ito.

Kung bilib na bilib si Laurice sa husay umarte ni Liezel, ganun din daw ang Kapuso actress. Super thankful siya dahil actor-director ang nagdidirek sa kanila.

May mga pagkakataon nga raw na inaarte muna ni Laurice ang mga eksenang kukunan para makuha nila agad ang gusto nitong atake. Pero madalas din daw na hinahayaan sila ng direktor na gawin ang sarili nilang emosyon at interpretasyon sa mga eksena.

At dahil patuloy ang pagtaas ng ratings ng kanilang serye ay extended ito.

Samantala, isa rin si Liezel sa mga pinag-usapang celebrities na rumampa sa red carpet ng GMA Gala. Super sexy ng gown niya at talaga namang flinaunt niya ng bonggang-bongga ang kanyang ‘bumpers’ at curvaceous body.

Marami nga ang naloka sa kanyang kaseksihan, ha!

By the way, si Liezel ang endorser ng Luminisce Holistic Skin Innovations at isa rin siya sa mga naunang sumubok ng newest machine nitong Exion.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)