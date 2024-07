Kinakarma na kaya si Digong?

May katwiran si dating Sen. Leila de Lima na balikan ang mga nagpahirap at nagpakulong sa kanya noong administrasyon ni Digong Duterte.

Pitong taon siyang nagdusa sa kulungan dahil diumano’y mga kasong gawa-gawa (trumped-up charges) lamang na isinampa sa korte kahit walang sapat na ebidensiya.

Kapag nagkataon na makukulong si Digong dahil sa kanyang pagpapahirap at pagpapakulong sa kanyang fierce critic o masugid na tagasuri, diyan natin mapapatunayan na may karma.

Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, masama man ito o mabuti, ay babalik sa iyo. ‘Yan ang tinatawag sa English na “the law of cause and effect” o karma.

Malamang ay hindi alam ng mga nagpahirap kay De Lima na may karma at kung ano’ng pagpapahirap na ginawa nila sa dating senadora at secretary of justice, ganoon din ang mangyayari sa kanila.

Isa-isa nang nakakarma si Digong at kanyang mga alipores noong nakaraang administrasyon. Dahan-dahan ang pagkilos ng sanlibutan (Universe) sa pagpataw ng parusa sa mga taong nang-api kay De Lima.

For example, ang madikit na kaibigan ni Digong na si Pastor Apollo Quiboloy ay nagdurusa na ngayon sa karma dahil sa pagsasara ni Digong ng ABS-CBN. Ginamit ni Digong ang Kamara de Representates sa pagsasara ng ABS-CBN dahil noong tumakbo siya sa pagka-pangulo noong 2016 presidential elections hindi napasa-ere ang kanyang mga campaign commercials ng noon ay pinakamalaking radio-TV network.

Ang radio at TV station ni Quiboloy na Sonshine Media Network International ay pinasara rin ng Kamara de Representantes sa administrasyon ni Bongbong Marcos.

Marahil ipinakikita ng sanlibutan na ang nangyari kay Quiboloy na pinaghahanap ngayon ng batas ay mangyayari rin kay Digong.

Si Quiboloy ay may mga kasong kriminal na kinahaharap sa California at kapag siya ay na-convict habambuhay siyang mabibilanggo.

Si Digong naman ay maaaring ipahuli ng International Criminal Court (ICC), sampu ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, Sen. Bong Go at Sen. Bato dela Rosa, upang harapin ang kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay ng libu-libong drug suspects noong panahon niya bilang presidente.

Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay ganoon din ang gagawin sa iyo.