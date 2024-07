Kevin Durant dehins buburahin sa US squad

WALANG plano ang Team USA na ibigay sa iba ang slot ni Kevin Durant sa 12-man roster na sasabak sa Paris Olympics.

Hindi naglaro si Durant sa exhibition matches ng Americans dahil sa iniindang right calf strain.

“There’s no thought of replacing Kevin,” paniniguro ni coach Steve Kerr, via Brian Windhorst ng ESPN. “I was hoping he would get a game in here, but it just didn’t work out that way.”

Kuwestiyonable pa ang availability ni KD sa pool play opener ng Team USA sa Paris kontra Serbia sa Lunes (araw sa Manila).

Noong isang linggo ay nakapag-ensayo si Durant. Ang plano ay makikipraktis din siya sa team pagdating nila sa France ngayong weekend.

Gusto ni Kerr na makipag-scrimmage muna ang Phoenix Suns star at magkaroon ng contact practice.

Sa huling tuneup game nitong Lunes sa London, tinalo ng USA ang FIBA World Cup champion Germany 92-88 sa likod ng clutch plays at baskets ni LeBron James na tumapos ng 20 points, 6 rebounds at 4 assists.

Nagpakita rin si Joel Embiid na tumipa ng 15-8-5 para sa Americans. (Vladi Eduarte)