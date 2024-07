Kathryn Bernardo kahit bagyo dinumog pa rin sa airport

Habang binabasa ninyo ito ay nasa biyahe na pa-Calgary, Canada si Kathryn Bernardo.

Finally nga ay nakalipad na rin si Kathryn patungong Canada ngayong Miyerkoles ng madaling araw.

Dapat sana ay noong Martes (July 23) ang flight ni Kathryn pero dahil sa bagyong Carina na nagdulot ng sobrang lakas ng ulan at binaha nga ang Metro Manila, na-delay ang flight ng aktres.

Pagdating nga ni Kathryn sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ay nagulat siya na marami pa ring fans ang matiyagang naghihintay sa kanya.

Akala niya kasi ay wala nang nakaabang sa pagdating niya dahil sa bagyo at baha.

Ako mismo ay nakaranas ma-stranded dahil sa mataas na tubig ng baha sa area ng Airport Road at Brgy. Sto. Niño sa Parañaque City. Ito ang mga lugar na daraanan papuntang NAIA Terminal 1.

Anyway, kasamang umalis ni Kath ang nanay niyang si Min Bernardo.

Pinagkaguluhan naman ng fans ang ex-girlfriend ni Daniel para makapagpa-selfie. Maging ang ibang passengers ay napahinto at iniwan ang mga luggages nila para lang makapagpa-picture sa Kapamilya actress.

Siyempre may mga miyembro rin ng media na nag-abang kay Kathryn para mainterbyu siya.

After nga ng interview sa kanya ng media at bago tuluyang pumasok sa airport ay sinabihan pa niya ang mga ito, pati ang kanyang fans, na nag-aalala siya kung paano sila uuwi. Super lakas kasi ng ulan at baha pa rin sa ilang bahagi ng Metro Manila.

“Hindi kayo natulog ‘no?” tanong ni aktres ng ‘Hello,Love, Again’ sa mga taong nakapalibot sa kanya.

“So paano po kayo uuwi?” dagdag pa niyang tsika.

Hindi nakaligtas sa fans at netizens ang mga sinabing ito ng Asia’s Phenomenal Superstar kaya puring-puri nila ang pagmamalasakit ng aktres sa mga nakasalamuhang tao sa airport.

“Kathryn has always been this caring and loving. Mas care talaga siya sa mga taong naa-appreciate siya.”

“She is such a kind sweetheart, that’s why so many people love her.”

“Such a humble and super appreciative superstar.”

Samantala, nanghihinayang si Kath dahil hindi siya makakasama sa ‘ASAP Natin ‘To in California’. Hoping din siya na magkaroon ng free time from shooting ng ‘HLA’ para makapag-tennis at maka-bonding kahit sandali ang kanyang ‘ate’ Maja Salvador at anak nito na si Baby Maria na nasa Canada rin.

Almost one month nga palang mawawala si Kathryn sa bansa at nangako ito sa mga fans niya na babawi ito sa kanila pag-uwi niya.

Samantala, sa July 27 naman ang alis ng leading man niyang si Alden Richards para sa kanilang reunion movie after 5 years, pero sasabak din ang aktor sa mga Kapuso show sa US at Canada, na hindi naman magagawa ni Kath dahil gusto ng management team niya na mag-focus lang siya sa ‘Hello, Love, Again’. Ito lang daw dapat ang priority ng aktres.

Ibinalita nga rin pala ni Kath na malamang ay dumalaw daw ang mga boss nila sa shooting in Calgary.