Jeff McNeil, Mets tinuhog Yankees

DELAYED ng 2 1/2 hours ang flight ng New York Mets mula Florida noong Lunes, lupaypay at puyat na sila pagdating ng New York noong Martes, kinagabihan, sumalang pa ang Mets sa opener ng Subway Series at nagawang talunin ang Yankees 3-2.

“Yeah, the flight (from Florida) was nice,” sarkastiko pero nakangiting sabi ni Mets first baseman Pete Alonso. “We’re good to go. We’re ready to rock today.”

Laban sa kaptibahay na Yankees, nag-deliver ng two-run homer si Jeff McNeil para basagin ang tablahan sa sixth inning bago kumapit para ipreserba ang panalo, nagsabwatan sina Jose Quintana at limang relievers sa five-hitter para sa winning team sa harap ng sellout crowd 47,453 sa Yankee Stadium.

Ikinamada ni closer Jake Dickman ang hitless ninth para kumpletuhin ang panalo, matapos bigyan si Juan Soto ng walk habang may isang out, kinuryente ni Dickman si Aaron Judge via 96 mph fastball para sa third strike, sinunod na ni-retire sa game-ending grounder si Ben Rice. (Vladi Eduarte)