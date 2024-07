Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Carina, muling isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad.

Paliwanag ni Gatchalian, madalas gamitin ang mga pampublikong paaralan bilang evacuation centers, bagay na nakakaan-tala sa pagpapatuloy ng edukasyon. Sa ilalim ng Department of Education (DepEd) Order No. 37 s. 2022, hindi dapat lumagpas sa 15 araw ang paggamit sa mga paaralan bilang evacuation center.

Isa si Gatchalian sa mga may akda ng Ligtas Pinoy Centers Act (Senate Bill No. 2451) na layong mag-tayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Sa ilalim ng panukala, ang mga naturang evacuation center ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga mamamayang apektado ng mga sakuna at kalamidad kagaya ng pagbaha, bagyo, lindol, sunog at ang pagkalat ng iba’t ibang mga sakit.