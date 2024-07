Daniel Padilla nag-senti

Masayang-masaya ang solid fans ni Daniel Padilla dahil kapansin-pansin ang pagiging masipag ng aktor sa pagpo-post sa social media.

Giliw na giliw nga ang followers ni Daniel dahil palagi raw silang updated sa mga ganap ng aktor dahil ito na rin mismo ang nagpo-post sa Instagram ng tungkol sa mga iyon.

Nitong Lunes ay nag-post nga si Deej ng bonding nila ni Zanjoe Marudo at iba pang non-showbiz friends para sa birthday salubong celebration ng mister ni Ria Atayde.

At sa mismong kaarawan ni Zanjoe ay nag-post din ito ng birthday greetings sa kaibigan sa kanyang IG.

Pero nalungkot ang fans at netizens dahil kasabay ng bagyong Carina ay tila nag-e-emote raw si Deej. Pinost ng aktor ang larawan ng yumaong aso na si Summer kasama ang paborito niyang bulaklak na sunflower.

Ramdam ng fans ang lungkot sa pinost ng idolo kahit wala naman itong nilagay na caption sa IG story niya. Si Summer ang aso ng KathNiel na nakasama pa nila sa seryeng ‘The House Arrest of Us’. Nabulag ang asong ito at tuluyang namatay. Kaya ganun na lamang ang pagkalungkot ni Deej nang mawala ito.

Komento nga ng netizens sa IG post ng aktor:

“This hurts so good. Grief do co-exist with love, they both last a lifetime.”

“Summer brought sunshine into DJ’s life, and that light will never fade, ramdam ka namin Supremo.”

“Si Summer lang talaga ang loyal. Mahal ka namin Daniel.”

Umaasa ang fans ni Daniel na sana raw magtuloy-tuloy ang sipag nito sa pagpo-post sa socmed para iwas fake news na rin ang mga followers niya.

Hoping sila na magbigay rin ng update si Deej once na mag-start na itong mag-taping ng action serye niya with Richard Gutierrez, Ian Veneracion, at Arjo Atayde, pati na rin sa gagawin nitong movie with Zanjoe Marudo. (Ogie Rodriguez)