Bukol Bukol Na Kilikili

Sadyang banidoso tayong mga tao. Gusto natin na makinis, malasutla, maputi ang ating balat, mapanakikita, nahahaplos at nararamdaman.

Iba’t ibang pamamaraan ang gagawin para masiguro ito. Ito ay sa nakikita at nasisilayan ng ibang tao, at kahit hindi sa basta basta nakikita.

Ito ay sa palad at talampakan, pati sa singit at kilikili. Pero paano na lang kung sakaling biglana lang iba ang makta at maramdaman. Ang kilikili ay hindinaman basta basta nakikita hangga’t itaas ang mga kamay.

Ito aysadyang mabuhok, ngunit lalo na sa mga kababaihan, sisiguruhin nilang walang buhok itong bahagi ng kanilangkatawan.

Tinanong tayo dahil biglang may nakapang bukol sakilikili. Wala naman ibang sakit, ngunit nag ahit ito nakalipasang dalawang linggo. Medyo nananakit na, ano ang nararapatgawin. Babalik pa ba ang kinis nito?

Ang ating kilikili, pati na ang singit, ay nagkikiskisan ang balatnito dahil sa mga infoldings at lapit sa isa’t isa. Dahil dito, sadyang may buhok para maiwasan ang friction. Madalas mas makapal at mas madami ang buhok sa lalaki dahil may kinalaman ito sa hormone na testosterone. Kaya mas manipisang sa babae. Naguumpisa itong tumubo sa edad na 10-12 taonggulang, kasabay ng pag iba ng boses at kasama na din ang pagkakaroon ng amoy nito at pagkakaroon ng tagyawat. Sa kagustuhan na makinis ang kilikili, isa ang pag ahit ng buhokdito.

Maliban sa pagkinis ay nababawasan ang pagpawis din nitokung walang balahibo. Ngunit gaya ng ating nagtanong nanagahit ng kilikili, maaaring may ingrown na buhok natumutubo kaya may nakakapa itong bukol at maaaring may sakit. Naputol ang hibla ng buhok na nagkataong nagsara o lumiit ang butas na tinutubuan nito. Tutubo at tutubo ang buhok, hahaba ito, pwedeng bumaluktot o pumilipit, kaya magigingbukol na makakapa. Mainam na huwag munang pakialaman at kutkutin. Pahiran ng moisturizer at sana tumubo ng maayos ang buhok nang mawala ang bukol.

Ngunit may maaaring ibang sanhi ang bukol sa kilikili. Pwedengito ay impeksyon dala ng folliculitis o abscess, cysts, at lymph node o kulani. Mas magandang ipatingin ito sa inyong doktor o dermatologists na specialista sa balat para malaman ang sanhi. Madaming paraan din ang pagtanggal ng buhok sa kilikilimaliban sa pag ahit at pagbunot nito. Mayroong threading, waxing, creams na ipinapahid, laser treatments at iba pa. kunsultahin ang mga ekspaerto dito. At kung sakaling mag aahit, siguruhing bago o kung nagamit na, ay matalim pa ang pangahit.

Basain at hugasan muna ang kilikili. Gumamit ng shaving gel at megahit sa iba’t ibang direksyon. Siguruhing gumamit ng moisturizer at huwag agad agarang maglagay ng deodorant.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

