BINI may pa-thanksgiving mass

Ready na ang grupong BINI para sa kanilang set performance sa KCON LA 2024.

Bongga ang paghahanda at excitement nila para sa KCON dahil ito ang world’s biggest K-Pop fan and artist music festival at sila nga ang unang Filipino music artist and P-Pop idol group na naimbitahan na mag-perform doon.

“Sobrang exciting. We are going to be performing on a stage where a lot of K-pop groups will be performing in,” sey ni BINI Mikha sa panayam ng grupo kay MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News.

Pero bago pa sila tumungo sa Los Angeles, California ay nagkaroon muna sila ng thanksgiving mass bilang pasasalamat sa kanilang successful 3-night ‘BINIverse’ concert sa New Frontier Theater last month, sa kanilang nationwide concert tour ng ‘BINIverse’, at sa pagiging instant hit ng una nilang international song na ‘Cherry On Top’.

“We are thankful for our life. ‘Yung mga chances and success na pinagdarasal lang namin noon and nangyayari na siya ngayon,” sey ni BINI Maloi.

“Thankful din po kami sa mga tao sa paligid namin, Blooms and management,” pahayag naman ni BINI Sheena.

Wish naman ma-meet ni BINI Stacey ang K-pop idol boy group na ENHYPEN at siyempre ang makita ang mga North America-based na BLOOMs, na tawag sa kanilang fans.

After kasi ng KCON LA 2024 ay mapapanood naman ang Nation’s Girl Group sa ‘ASAP Natin ‘To: California’ at lilipad sila sa Vancouver, Canada para sa “BINIverse in Canada’.

Bonggels!