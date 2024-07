Atasha Muhlach mapanakit sa bagong single

Unrequited love ang tema ng bagong single ni Atasha Muhlach (her second under Vicor Records) and it’s called, ‘Ang Love Story Kong Bitin’.

Playful at light ang melody ng kanta pero wasak-puso ang lyrics. Ang cute actually ng pagkakabuo at bagay sa unique na boses ni Atasha.

Parang thought-bubble ang kabuuan ng lyrics na nagkukuwento siya about a couple na parang mag-on pero hindi. Hindi pa official. Kaso, type niya si guy at tsika niya si girl. Hindi niya alam ngayon kung aasa pa ba siyang mabaling sa kanya ang attention ni guy o ipagdadasal na umamin na ‘yung dalawa para magka-closure na siya.

Heto ang excerpt ng chorus:

“Bakit ba di pa rin kayo mag-on,

‘Di ako makahinga, ‘di ako makatingin

Kapag kasama ko kayo

At sa’yo naglalambing ang nag-iisang

Nagpatibok ng puso ko

Kaya ituloy mo na ang love story n’yo

Para maka-move on na rin ako.”

Ang saklap di ba?

Parang hindi lang makatotohanan for Atasha na sa ganda at talinong ‘yon, e, dededmahin ng guy. But ‘Ang Love Story Kong Bitin’ is a cute follow-up sha kanyang debut single na ‘Pasuyo’ (which she co-produced) na semi masakit lang. Both can be a nice soundtrack ng mga romcom movies.

Ang ‘Ang Love Story Kong Bitin’ ay composed ni Sean Cedro and co-produced by Jean-Paul Verona, Izobel Taguiam, and Gabriel Angelo de Castro.Available na ito for downloading and steaming sa Spotify and all music-streaming platforms, while ang lyrics video nito ay naka-release na sa official YouTube channel ng Viva Records.

Besides recording, Atasha is of course busy with her hosting stint sa ‘Eat Bulaga’. Magwa-one year na siyang Dabarkads sa September. Ang bilis. She’s also playing a lead role in the sitcom ‘Da Pers Family’ alongside her father Aga Muhlach, mom Charlene Gonzalez, and twin bro Andres. The sitcom airs every Sunday, 7:15pm sa TV5.