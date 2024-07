Ang pagpapalit-anyo ng mga politiko

Sa kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA), marami ang naghahanap ng pagbabago at pag-asa sa kanyang mga plano para sa ating bansa.

Isa sa mga naging laman ng kanyang talumpati ay ang kanyang mga patakaran laban sa ilegal na droga. Hindi maiwasang mapansin ang kanyang banayad ngunit malinaw na pagpuna sa nakaraang administrasyon ni Duterte. Kung si Duterte ay kilala sa kanyang marahas na “war on drugs,” na nagresulta sa libu-libong pagkamatay, si Marcos Jr. naman ay nagbigay-diin sa isang mas makataong pamamaraan ng paglaban sa ilegal na droga. Ang kanyang mga pahayag ay tila patama sa mga mapanirang epekto ng nakaraang administrasyon, na kadalasang nauuwi sa karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Isa pang mahalagang punto na kanyang tinalakay ay ang pagbabawal sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).

Ang mga matapang na pahayag ni Marcos Jr. laban sa mga patakaran ni Duterte ay tila isang deklarasyon ng digmaan mula sa isang malamig na digmaan na matagal nang umiiral. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang pwersa ay nagkaroon ng hindi tuwirang tunggalian, at ngayon ay tila lumabas na sa harap ng publiko ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga pagpuna ni Marcos Jr. sa karahasan ng “war on drugs” at ng pagbabawal sa mga POGO sa bansa ay malinaw na mga indikasyon ng kanyang paglayo sa mga estratehiya ng kanyang hinalinhan. Ang ganitong uri ng mga pahayag ay hindi lamang simpleng kritisismo. Ang mga ito ay isang indikasyon ng isang mas malalim na pagbabago sa pulitika at pamahalaan.

Sa kabilang dako naman, mahalagang pagmasdan ang tugon ng mga mambabatas at opisyal na napakainit, puno ng masigabong palakpakan at sigaw ng suporta. Ito ay nakakatawag-pansin lalo na’t karamihan sa kanila ay dating sumusuporta kay Duterte na kilalang pabor sa operasyon ng mga POGO. Hindi maikakailang may pagbabago sa kanilang mga posisyon, marahil dulot ng bagong administrasyon. Ang mga dating nagsusulong at nagtatanggol sa POGO ay tila nagbago ng kulay at biglang naging kontra rito. Tunay ngang kapansin-pansin kung paanong mabilis magbago ang kanilang paninindigan, lalo na kapag naaayon sa agos ng bagong kapangyarihan.

Ang pagbabago ng pananaw ng mga politiko ay isang malinaw na patunay kung gaano kabilis magbago ang pulitika sa Pilipinas. Sa pag-ikot ng bagong administrasyon, tila nagkakaroon ng pagbabagong-bihis ang mga politiko upang makiisa at mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Ang kanilang biglang pagsuporta sa mga patakaran ni Marcos Jr. na salungat kay Duterte ay isang matingkad na halimbawa ng ganitong klaseng pagbabagong-loob.

Kung kaya’t hindi dapat mawala ang ating pagiging mapanuri at mapagbantay. Ang mga mambabatas na mabilis magpalit ng posisyon ay maaaring magdala ng kawalan ng katiyakan sa ating pamahalaan. Ang kanilang pagiging “balimbing” ay maaaring magdulot ng hindi matibay na pundasyon sa mga patakarang nais ipatupad ng kasalukuyang administrasyon. Kung tunay ngang nais ni Marcos Jr. na magdulot ng pagbabago, kailangang bantayan ang kanyang mga galaw at mga kasama sa gobyerno. Ang pag-asa ng sambayanan ay nakasalalay hindi lamang sa mga pahayag kundi sa konkretong aksyon na kanyang gagawin.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.