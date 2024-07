Albie Casiño dadalhin mag-ina sa Baguio

Sa August 8 pa magla-lock-in taping si Albie Casiño sa bago niyang proyekto kaya naman ine-enjoy pa niya ang mga araw na kasama niya ang kanyang mag-ina.

Kuwento sa amin ng nanay ni Albie, si Anna Kathrina Lee-Casiño, sobrang enjoy si Albie sa pag-aalaga sa anak na si Baby Romey.

Masaya rin daw si Albie na magkakasama sila ng fiancée na si Michelina Marie Dunton.

Tsika ni Mommy Rina, palagi raw dinadalaw ng mga kamag-anak nila si Baby Romey.

Ang saya nga raw ng bonding ng kanilang pamilya dahil sa unang apo.

“Si Baby Romey kasi, napaka-good boy. Hindi iyakin. Sama lang siya nang sama kapag kinakarga siya ng kahit sino. He’s such a good boy,” tsika ni Mommy Rina.

At kahit may inuupahan na ring townhouse, hindi pa rin daw lumilipat si Albie at ang kanyang mag-ina.

“Dito pa rin sila sa bahay kahit na kay Albie na ‘yung keys ng townhouse. Ayoko pa sila umalis. Sa August 8 pa kasi magla-lock-in taping si Albie.

“So ngayong July 26, magba-Baguio kami. Siyempre dadalhin ni Albie ‘yung mag-ina niya. Birthday ko rin kasi kaya 5 days kami sa Baguio,” tsika pa ni Mommy Rina.

Sabi pa ni Mommy Rina, sobrang ine-enjoy ni Albie ang pagiging tatay kay Baby Romey.

So nice! (Jun Lalin)