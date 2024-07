Kinumpirma ng Meralco na tinatayang 23,000 ng kanilang customer sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Bulacan at Quezon ang apektado ng service interruptions bunsod na matinding buhos ng ulan at pagbaha.

Tiniyak namang power distributor na 24/7 silang magtatrabaho para maibalik ang kuryente sa mga apektado ng Bagyong Carina.

“Rest assured that we are closely monito¬ring the situation and our crews are working non-stop to restore service as soon as possible. We urge everyone to prioritize safety and take necessary precautions during this time,” saad ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldarriaga.

Nagbigay rin sila ng payo sa mga binaha na siguruhin nakapatay ang circuit breaker at kung hahawak man sa alinmang electrical facility ay kailangang tuyo ang kanilang katawan.