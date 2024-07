Willa Galvez, Yuna Canlas ginto sa Thailand fencing

NAG-UWI ng karangalan ang University of the East high school fencers para sa Pilipinas nang manalo sina Willa Galvez ng dalawang gold medal at Yuna Canlas ng isa sa Thailand Fencing Festival Minime and Veterans Championships 2024 na ginanap sa Diamond Hall sa Zeer Rangsit, Thailand kamakailan.

Ipinagpag ni Galvez ang top seed na si Hei Shun Keung ng Hong Kong,15-8, sa finals ng under-14 girls foil nitong Sabado.

Sapol ng incoming Grade 8 at katatapos magdiwang ng kanyang ika-13 taon gulang noong Hulyo 16 na si Galvez ang ginto nitong Linggo sa under-14 girls epee, 15-13, laban kay Pawichaya Thongngaram ng Thailand.

Para kay Canlas na isang incoming freshman para sa Red Warriors, nasungkit naman nito ang gintong medalya sa under-12 girls epee sa final day ng competition nitong Lunes, tinalo niya si Lena Xia ng Singapore, 10-5, sa finals, nakakuha rin siya ng dalawang bronze (U14 at U12 foil) sa three-day tournament.

Malaking tulong ang training camp nina Galvez at 20 pang Filipino fencers sa Taiwan dahil nagkaroon sila ng kumpiyansa para makipaglaban kontra world-class fencers tulad ni former Olympian Ziemek Wojciechowski ng Great Britain.

“I’m happy to win. It was perfect timing that after the Taiwan training camp we joined a tournament in Thailand. It gave me confidence and at the same time I was able to apply the lessons. I’m grateful and thankful to all the UE and CF coaches led by coach Amat Canlas,” saad ni Galvez.

Suportado ng Strong Group Athletics, NLEX, San Miguel Corporation, Rain or Shine, Pocari Sweat, Kick-Start Coffee, Smart Sports at MVP Sports Foundation, umiskor si Galvez ng walong sunod na puntos mula sa 6-5 deficit para maagaw ang bentahe, 13-7 advantage.

Sa epee, nanaig si Galvez sa limang laban sa pools, kinalos nito sina local bets Pariyakorn Ingkhabaramee (5-4), Chanaka Panthet (5-4), I-yarin Jachthubber (5-4), Kanyapas Sutheesunthorntham (5-4) at Chomnapas Kwannak (5-0).

Samantala, nagwagi ng bronze medal sa CF contingent sina Elise Acuzar sa U-12 girls sabre, Flame Go sa U-10 girls epee, Grey Ang sa U-8 boys sabre at Akirra Villacin sa U-8 girls sabre. (Elech Dawa)