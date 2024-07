Ryan Agoncillo naglaway sa sandwich ni Judy Ann Santos

Mukhang winner sa pagiging stage mom at stage wife sa Spain si Judy Ann Santos!

Paano ba naman kasi, aminadong naglaway ang mister niyang si Ryan Agoncillo sa ginawa niyang sandwich on the spot habang nasa benches ng isang soccer field.

Sa isang sweet video nga na ibinahagi ni Ryan sa kanyang Instagram ay tampok nito ang misis habang gumagawa ng almusal para sa kanya. Obvious na late post iyon dahil ilang weeks ago pa sila nag-abroad.

Caption ni Ryan sa kanyang reel, “Soccer Moms are the best,” na siya namang pinusuan ng madlang netizens.

Sey nga ni Juday sa video ay “We’re gonna make Dada some breakfast bilang walang bukas na tindahan ng ganitong oras.” Kabog!

Walang keber-keber nga na kinamay ni Juday ang paggawa ng sandwich at naka-gloves lang siya habang nagpe-prepare. Sabi naman ni Ryan sa kalagitnaan ng pagpe-prepare ni Juday ay naglalaway na umano siya! Kaloka, ha!

Aliw naman ang mga netizen sa intimate moment daw na ito nina Juday dahil walang kaarte-arte ang mag-asawa kahit bigtime celebrities dito sa Pilipinas.

Kanya-kanyang sey rin ang mga utaw sa ganap ng mag-asawa at ito ang ilan sa kanilang mga hanash:

“Yes, I am a soccer mom too and we do everything for our boys!! Good luck on your games! We went for Nationals last year for my boy!”

“Holy moly… going to try and recreate this.”

“During futbol halftime, it is also very common here to bring a bocadillo – crusty bread rubbed with garlic and tomato (like pan con tomate), filled with jamon and wrapped in foil.”

Ang nice nga na very happy na magbahagi sina Juday at Ryan ng kanilang sweet family moments para sa kanilang mga tagasubaybay. Kita mong very happy rin sila kahit sa mga simple moments lang.

Ang bongga! (Carl Balasa)