PSC Chairman Richard Bachmann nagpasalamat sa suporta ni PBBM

PINAPURIHAN ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang national grassroots sports program ng bansa para makalahok muli sa sports ang lahat ng edad matapos ang epekto ng COVID-19 pandemic sa kanyang ikatlong State of the Nation sa Batasang Pambansa sa Quezon City, Martes.

“Grassroots and sports-for-all programs are back in the mainstream catering to Filipinos of all ages,” sabi ni PBBM.

Binigyang-diin niya na ang mga programang ito ay hindi lamang nagbibigay ng isang plataporma para sa pagtukoy ng mga bagong atleta na kumatawan sa bansa sa buong mundo ngunit nag-aambag din sa pagtataguyod ng kalusugan at kagalingan, partikular sa mga kabataan.

Pangunahing nagpahayag ng pasasalamat ang pangulo sa kamakailang host ng pinakamalaking grassroots sports competition sa bansa, ang Palarong Pambansa na ginanap sa Marikina City at Cebu City.

“As we speak, 28 of our finest athletes are competing in Paris now for the glory of the Philippines” dagdag ni Marcos.

Higit pa sa pagtuklas ng pambansang pagmamalaki, ang mga grassroots sports program na ito ay inuuna din ang kalusugan at kagalingan ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan.

Pinasalamatan ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann ang pangulo sa kanyang dedikasyon sa pagpapahusay ng sports development mula sa grassroots hanggang sa elite level.

Binigyang-diin ni Bachmann ang patuloy na pagsisikap ng ahensiya sa buong taon na ipatupad ang iba’t ibang mga programa na nakikinabang sa mga kabataang atleta, kababaihan, katutubong sektor at pambansang training pool, na umaayon sa hangarin ng administrasyon para sa inklusibong pamamahala.

Binigyang-diin din niya ang patuloy na pag-upgrade sa mga pasilidad ng palakasan upang matiyak ang mas mahusay na kagamitan at mapagkukunan para sa lahat ng mga atleta sa kanilang hangarin para sa isang panalong paglalakbay.

“The PSC remains instrumental in advancing the Bagong Pilipinas governance of the Marcos Administration. We are committed to extending government services across the country, ensuring that our policies benefit all sports stakeholders and support every aspiring athlete in achieving their goals for their families and the nation,” sabi ni Bachmann. (Lito Oredo)