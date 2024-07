MULING gumawa ng ingay sa international stage ang talento at galing ng Pinoy matapos magwagi bilang ‘Best in National Costume’ ang obra ng Filipino designer na si Patrick Isorena para sa Man of the World Pageant 2024.

Sinuot ito ng kandidato na si Ved Bharambe, ang opisyal na kinatawan ng India.

Ayon sa isang Instagram story ni Ved, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo sila ng naturang award.

“Ved Bharambe creates history by becoming first Man of he World & first Indian to win the National Costume in the world in 76 years of pageant industry,” aniya.

Sagot naman dito ni Patrick, “Oh wow. I’m honored.”

Makikita sa kanyang costume ang tila mga puting balahibo ng peacock. Bukod dito, mayroon din itong mga larawan ng kanilang mga sikat at iconic queen na minsan nang nanalo sa kani-kanilang pageant.

At sa likod nito, mapapansin ang imahe ng Taj Mahal na isa sa mga dinarayong museo sa India.

Ayon pa kay Patrick, ang tawag niya sa National Costume na ito ay ‘Wonders of India’. (Moises Caleon)