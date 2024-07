Philippine kurash team humakot ng 14 medalya

BUMALIBAG ng 14 medalya kabilang ang anim na ginto ang Philippine kurash team sa katatapos lang na 1st Kurash SEA Championships nitong nagdaang weekend sa Metro Point Complex sa Kajang, Selangor, Malaysia.

Pinagbidahan nina national team mainstay Ryan Christian Benavidez at Ryan Donor ang dalawang gintong medalya para sa seniors team sa men’s under-73kgs at men’s under-81kgs category, habang nag-uwi rin ng gintong medalya sa juniors division sina Zeus Babanto, Jon Andrei Pecbot, Kyra Abella at Zephyrus Yu.

Naging mahaba at pinag-igihang mabuti ng national squad ang nilahukang kumpetisyon na pinagbidahan ng dating UAAP judo champion na si Benavidez na minsang naglaro para sa University of Santo Tomas, habang nagpakitang-gilas rin ang tubong Davao na si Donor para sa kanilang international stint ngayong taon.

“Ang laki ng in-improve ng lahat ng athletes sa team, lalo na iyung kanilang fighting spirit na manalo. Tumaas iyung kumpiyansya nila dahil ensayado at maganda iyung preparation,” pahayag ni coach Dennis Catipon sa mensahe nito sa Abante Sports, na dati ring nagwagi ng maraming medalya para sa national team sa international competition sa larangan ng judo at kurash.

Kinapos naman sa finals sina two-time Southeast Asian Games medalist Helen Aclopen at Renzo Cazenas sa women’s under-48kgs at men’s 90kgs category, ayon sa pagkakasunod, gayundin si Vietnam SEA Games bronze medalist George Baclagan sa men’s under-100kgs.

Silver medal din ang naiuwi ni 12th Asian Senior Kurash Championship bronze medalist Nick Gabriel Ligero sa men’s under-60kgs, habang runner-up si Nicole Habierto sa women’s under-70kgs division.

Nakuntento naman sa bronze medal sina Pag-ibig De Villa sa women’s under-78kgs at Niko Ong sa men’s under-81kgs sa seniors division, habang nakasungkit rin ng parehong medalya sa juniors level si Isaiah Miguel Licera.

Umaasa rin ang national squad na masusundan pa ang mga pandaigdigang kumpetisyon at pagsasanay sa ibang bansa, higit na ang nalalapit na sagupaan sa Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG).

“We’re looking forward na ma-approve yung training namin abroad for AIMAG this November,” wika ni Catipon. (Gerard Arce)