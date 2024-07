Panoorin sa ‘Ah-Minin’ DWAR 1494: Astig na aktor noon, babaeng-babae na ngayon sa Japan

Kuwela ang guesting ni Bambi Moreno, ang dating aktor, na nakasabayan nina Jestoni Alarcon, Lotlot de Leon, Jojo Alejar, sa DWAR Abante Radyo 1494 show namin ni Rey Pumaloy, ang ‘Ah-Minin’ (mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, 2 to 3pm).

Si Bambi ay nakilala noon bilang si Arthur Benedicto, at nakagawa raw siya ng ilang pelikula tulad ng ‘Mahiwagang Singsing’ at nakalabas din daw siya sa ‘Flordeluna’.

Pero, saglit lang siyang nag-stay sa showbiz, dahil iba raw talaga ang sinisigaw ng kanyang puso.

May mga eksena raw na pinagagawa sa kanya, na tutol talaga ang kalooban niya.

At `yun nga, nagpunta na lang siya sa Japan, at nagtrabaho na lang doon bilang ‘hosto’ o entertainer, at aminado siya na marami rin siyang naging karasanan sa mga babae.

Pero dahil noong mga oras na `yon, mas malaki raw ang potensiyal na kumita siya nang mas malaki, kapag nagpaka-babae siya, kaya ginawa na niya ang dapat gawin.

Una nga niyang pinatanggal ang kanyang dalawang ‘kalembang’ o itlog, na ginawa ang operasyon sa Japan mismo. Pero, sa Singapore raw siya tuluyang nagpa-opera para maging isang ganap na babae.

“Noong naging babae ako, doon talaga ako mas kumita ng pera sa Japan. Ang dami kong na-invest talaga. At ngayon, kumportable na ako sa buhay!” sabi ni Bambi.

“Pero marami rin naman akong pinagdaanan na hirap. Hindi naman puro sarap talaga. Umiiyak na lang ako noon sa hirap din!” dugtong na sabi pa rin ni Bambi.

At ngayon nga, kung titingnan mo si Bambi, hindi mo na makikilala ang kanyang pagkatao noon. Burado na ang pagkatao niya bilang isang lalake, at babaeng-babae na talaga siya ngayon.

Plano ni Bambi na mag-artistang muli sa Pilipinas. At wish niya na sana ay makapasok siya sa ‘Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

Bet niya ang role na kalaban ni Roda o ni Direk Joel Lamangan, ha!

Well, abangan! (Dondon Sermino)