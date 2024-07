Lalabas na ang P5,000 chalk allowance ng mga guro sa pampublikong eskuwelahan sa Lunes, Hulyo 29 sa mismong araw ng pagbubukas ng klase, ayon kay Education Secretary Sonny Angara.

Tiniyak ni Angara na ang P5,000 cash allo­wance ay buong matatanggap ng mga guro dahil ito ay tax-free.

“‘Yung cash allowance will be P5,000 this year. For the first time, it’s tax-free. Next year, under the law, it will be P10,000. Every teacher will receive that,” wika ni Angara sa ambush interview sa Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales sa Mandaluyong City nitong Martes.

Tiwala ang kalihim na ang karagdagang benepis­yong ito sa mga guro ay malaking tulong sa kanilang gastos sa teaching equipment.

“‘Yung chalk allo­wance will be released very soon, in time for opening [of classes]. ‘Yun talaga ang timing noon eh—pagkabukas ng klase, may allowance na si teacher para ‘yung pangangailangan, ‘yung pagkukulang sa kanyang classroom, pwede niyang punan agad agad,” paliwanag ng DepEd Secretary.

Noong nakaraang buwan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Kabalikat sa Pagtuturo Act upang masuportahan ang mga public school teacher sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang allowance.