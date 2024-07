Obra ng mga Pinoy designer, nirampa sa SONA

Patok na patok ang likha ng Pinoy designers na sina Michael Leyva at Paul Cabral sa State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa.

Mga likha kasi nila ang suot-suot mga mambabatas, bisita pati na VIPs sa kaganapan.

Higit isandaan ang nilikha rito ni Leyva.

Kabilang ang Barong Tagalog nina Senate President Chiz Escudero at Raffy Tulfo.

Pati ang classic white Filipiniana ni Heart Evangelista ay gawa rin ni Leyva.

Samantala, si Cabral naman ang gumawa ng barong nina Senador Bong Revilla, Cavite 1st District Rep. Jolo Revilla at Senador Joel Villanueva.

Stunning naman sa white Filipiniana na may golden leaves si Senador Grace Poe na gawa rin ni Cabral.

Si Cabral din ang nagdisenyo ng gown nina dating MTRCB Chairperson Rachel Arenas, ina nito na si Rosemarie Arenas at Bataan 1st district Rep. Geraldine Roman.

Nairampa rin ang gawa ng iba pang local designers kabilang ang pinsan ni Senador Cynthia Villar na gumawa mismo ng kanyang gown.

Gawang Marikina naman ang sapatos ni Senador Risa Hontiveros na tinernohan ng baro’t saya na gawa ni Joel Acebuche.

Suot naman ng mag-asawang sina Leyte 4th district Rep. Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres-Gomez ang disenyo ni Lulu Tan-Gan.

Pumatok din ang designer na si Jo Rubio na lumikha ng barong nina Senador Sherwin Gatchalian, Manila Vice Mayor Yul Servo; at gown nina Bianca Manalo at Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan.

Koleksyon naman ni Marlon Tuason ang sinuot ng aktres na si Aiko Melendez habang disensyo ni Mia Urquico ang black Filipiniana ni Senador Pia Cayetano.

Local weavers naman ang lumikha ng barong ng asawa ni Senador Poe na si Neil at anak nitong si Brian Llamanzares.

Laguna-based weaver ang napili ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., samantalang makulay na Maria Clara-inspired ang gown ni PAO Chief Atty. Persida Acosta na gawa ni Fidel Marquez.

Self-made couture ang nirampa ni PCSO Board of Director Imelda Papin pati ng kanyang anak na si Maffi.

Moro warrior inspired dress naman ang bet ni Senador Imee Marcos.

Samantala, may ilang may nakapintang mensahe naman ng protesta sa outfit sa SONA sina Makabayan Bloc representatives – Gabriela Partylist representative Arlene Brosas, House Deputy Minority leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro, at Kabataan partylist representative Raoul Manuel. (Natalia Antonio)