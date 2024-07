MJ Perez puro atake, Cignal pinalamig Coffee

Mga laro sa Huwebes: (PhilSports Arena)

PINANTAYAN ni Maria Jose ‘MJ’ Perez ang kanyang record-high na 30 puntos sa muling paglalaro sa bansa upang itulak ang Cignal HD Spikers sa 3-1 set na panalo kontra ZUS Coffee Thunderbelles, 25-18, 29-27, 21-25, 25-22 para solohin ang liderato sa Pool B ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City, Martes.

Ibinuhos ni Perez ang kabuuang 26 attacks, 1 block at 3 aces sa kanyang pangalawang laro sa pagbabalik sa bansa makalipas ang limang taon na nagtulak sa bago nitong koponan na Cignal sa ikalawang sunod na panalo at pagkapit sa unang puwesto sa Pool B.

“We had so much up and down in our performance. Good thing we made good changes, our coaches were able to find good change during the moment and it gave us the win,” sabi ng dating Venezuela national team player, na huling naglaro para sa nag-disband na F2 Logistics kung saan niya itinala ang unang 30 puntos na paglalaro.

“We had to perform much better and keep working, especially in consistency. We had to keep consistency, keep working on that, keep our mindset, not only our technique, but to be consistent in all our game,” sabi pa ng 36-anyos na si Perez, na dating Philippine Superliga Grand Prix MVP noong 2017 at ibinigay ang titulo sa Cargo Movers.

Tumulong sa Cignal si Frances Xinia Molina na may 16 puntos tampok ang 10 attacks at aapt na service aces habang may tig-11 puntos sina Marivic Meneses na may apat na blocks at Jacqueline Acuna na meron namang tatlong butata. May walong puntos din si Toni Rose Basas.

Huling pinilit ng Thunderbelles na maitulak sa ikalimang set ang labanan sa pagkapit sa 17-16 abante sa pang-apat na set subalit umarangkada ang HD Spikers sa pamumuno ni Perez upang ilayo at tuluyang ibigay ang panalo sa Cignal.

Nalasap ng ZUS Coffee ang pangalawang sunod nitong kabiguan at mahulog sa hulingg puwesto sa Group B.

Nanguna sa ZUS Coffee ang Japanese import na si Asaka Tamaru na may 23 puntos habang tumulong si Michelle Gamit na may 13 puntos. (Lito Oredo)