Milo Sports pinatibay tambalan sa karate

PINALAWIG ng Milo Philippines ang pakikipagtulungan sa isa sa mga pinakamatagal na partner, ang Association for the Advancement of Karatedo (AAK), sa isang partnership reinforcement ceremony na ginanap sa Makati City, na magpapatuloy at magpapalaki sa mga pagsisikap nitong pagyamanin ang mas maraming kabataang Pilipinong kampeon sa pamamagitan ng katutubong laro.

Ang kaganapan ay pinangunahan ni Veronica Cruz, Senior Vice President at Business Executive Officer para sa Beverages & Confectionary ng Nestlé Philippines, Carlo Sampan, head ng MILO Sports, Richard Lim, presidente ng AAK at Chino Veguillas, vice president ng AAK.

“Ang milestone na ito ay lalong makabuluhan dahil pareho ang Milo at AAK na minarkahan ang kanilang ika-60 anibersaryo sa Pilipinas,” sabi ni Cruz.

Isang partnership na sumasaklaw ng higit sa 35 taon, ang Milo at AAK ay nagsusulong ng karatedo upang turuan ang mga batang Pilipino ng mahahalagang aral tulad ng katapatan, disiplina at pagtutulungan.

Sa ilalim ng panibagong partnership na ito, ang Milo at AAK ay patuloy na mag-aalok ng mga programang nagsusulong ng kabataan at grassroots sports development sa pamamagitan ng mga kasalukuyang inisyatiba nito tulad ng Milo Sports Clinics at ang Milo AAK Super Karate Kids tournaments na mangyayari sa buong taon.

“Ang aming patuloy na pakikipagtulungan sa Milo ay mangangahulugan lamang na mas maraming pagkakataon ang naghihintay sa aming mga kabataang naghahangad na karateka,” sabi ni AAK President Lim. “Nasasabik kaming magbigay ng inspirasyon at sanayin ang susunod na henerasyon ng mga kampeon, na tinutulungan silang makamit ang kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng sport ng karatedo.”

Sa kamakailang pagsisikap na alagaan ang higit pang mga bata sa pamamagitan ng sports, ang Milo ay nag-sponsor ng 60th-anniversary event ng AAK, ang Shureido International Karate Championships, na ginanap mula Hulyo 5 hanggang 7 sa SM Mall of Asia.

Ang tatlong araw na kaganapan ay nagtipon ng halos 1,500 kalahok at nagtampok ng isang internasyonal na torneo ng kabataan.

Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na matuto mula sa ilan sa mga pinakamahusay na karateka sa mundo sa isang seminar na pinangunahan ni Tokyo Olympics silver medalist Kiyou Shimizu, Youth League world champion Sakura Alforte, SEA Games medalist Rebecca Torres, world champion Ayumi Uekusa, Asian champion Hiroto Shinohara at World Karate Federation bronze medalist Hiroko Nakano.

“Kami ay nalulugod na suportahan ang kaganapang ito at makita ang aming mga katutubong talento na umunlad sa isang internasyonal na yugto. Ang Milo at AAK ay hinihimok na magbigay ng higit pang mga platform upang maipakita ng ating mga anak ang kanilang mga kasanayan, magkaroon ng mahalagang karanasan, at maabot ang mas mataas pa,” sabi ni Sampan.

Ngayong taon, ang AAK ay magtatanghal ng iba’t ibang mga torneo sa suporta ng Milo, upang tulungan ang mga bata mula sa mga komunidad ng katutubo na itaas ang kanilang mga kakayahan sa kompetisyon at ipakita ang kanilang mga kasanayan sa karate sa mas malawak na yugto.

Ang Super Karate Kids Tournaments sa SM Malls ay magkakaroon na ng mga destinasyon sa Bacolod at Davao para magbigay ng mga paraan para sa mga batang atleta mula sa grassroots community. Ang AAK ay magho-host ng Asia Youth Karate Championships kung saan makikita ang 900 katunggali mula sa 38 bansa at ang Asian Cadets U-21 Championships na magsasama-sama ng pinakamahusay na karatekas sa rehiyon. Sa 2026, magho-host ang Pilipinas ng World Youth Championships, na sasalubungin ang mahigit 3,000 atleta sa buong mundo.

Ang Milo Sports Clinics para sa karatedo ay magpapatuloy sa buong taon. Ang mga klinika ay magiging available sa mga piling lokasyon sa buong bansa, na nag-aalok ng basic hanggang advanced na mga kurso para sa mga batang pito at pataas. Ang AAK-Milo Sports Clinics ay naging stepping stone para sa maraming kabataang karateka, na nagbibigay sa kanila ng mga kasanayan at character development na kailangan para maging excel sa sport. Ang mga pagsisikap na ito ay nagresulta sa paggawa ng ilan sa mga pinakakilalang atleta ngayon tulad ni Jamie Lim, na nagsimula sa kanyang paglalakbay sa Milo Sports Clinics. (Lito Oredo)