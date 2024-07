Marian Rivera aprub sa kaguwapuhan ni Jake Zyrus

Aprub si Marian Rivera sa kaguwapuhan ni Jake Zyrus.

Panay nga ang like ni Marian sa mga photo na pinu-post ni Jake, ha!

Anyway, ang laki-laki na nga ng pagbabago kay Jake ngayon. Hindi ko na makita sa kanya ang pagkatao ni Charice Pempengco.

Anyway, sa bagong post ni Jake na ‘no caption’ lang ang nakalagay, makikita mo nga na kuntento at masaya siya sa kung nasaan siya ngayon.

Lumabas kasi ang aura niya na kumportable talaga. Heto nga ang chika nila:

“Oh hi there. Your photographer captures you very well there, mister. Very dashing.”

“I literally gasped so hard. Hello, handsome.”

“Bakit lalo po ikaw gumuguwapo? Ano pong sikreto natin diyan idol?”

“No caption, pero pogi.”

“Ang pogi naman ni Jake.”

“I’m your forever fan, Jake.”

“Ang cute ni Jake.”

“I love how all your photos, outfits, and music pair so well.”

“Whatever happens don’t lose this inner peace that you’ve found…finally you are where you should be. Ramdam namin lahat and this kasama mo kami, more than ever.”

“Wow ang guwapo talaga ng idol ko. I miss you Jake. Kailan kaya kita mapapanood sa live show?”

Well… (Dondon Sermino)