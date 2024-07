Marian, Dingdong kakilig tukaan: Alden Richards, Robi Domingo puwede sa BL series

Napa-sana all na lang at super kilig kami nang i-seal with a kiss ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang speech matapos nilang tanggapin ang Takilya King and Queen awards para sa pelikulang ‘Rewind’ nitong Linggo sa 40th Star Awards for Movies.

Maging si Robi Domingo na nakamasid sa mag-asawa on stage ay na-surprise at kinilig sa lips to lips ng DongYan.

Palakpakan at grabeng hiwayan ang sinukli ng audience sa very touching speech ng mag-asawa. Grateful kasi sila sa tinamong success ng 2023 MMFF movie nila.

And speaking of Robi, kinaaliwan naman ng live audience ang pangungulit nito kay Alden Richards habang nagho-host sila ng PMPC Star Awards for Movies.

Maging ang mga netizen ay aliw na aliw sa mga trending videos ng dalawa sa X.

Bilang hosts ng awards night, pinipilit ni Robi na mag-joke habang walang ganap sa stage or during commercial break.

Panay amoy ng Kapamilya host kay Alden, bangong-bango si Robi sa co-host niya kaya panay dikit nito sa Kapuso aktor. Sabi nga ni Robi, “Pogi na! Mabango pa.”

Lumayo si Alden kay Robi at pabirong sinabi ang “Maawa ka naman,” sabay bulong kay Robi.

After marinig ang bulong ni Alden ay tumigil si Robi sabay hawak sa balikat ni Tisoy. Parang nag-sorry si Robi sa ginawa niyang pagbibiro sa Kapuso actor.

Nagkomento rin ang mga netizen sa napansin nila, para raw inaantok si Alden at parang lutang daw.

Inamin naman nito na alas-singko na ng umaga siya nakatulog mula sa GMA Gala. Halos walang tulog si Alden, pero game pa rin naman itong nakipagkulitan kay Robi at maging kina Aiko Melendez at Bianca Umali, na kasama nilang nag-host.

At dahil maraming netizen ang tuwang-tuwa sa kulitan nina Robi at Alden, nagkaroon tuloy sila ng idea na magandang magsama raw ang dalawa sa isang project.

May chemistry raw ang dalawa at bagay sa isang BL series. May ganun? Naisip talaga nila ‘yon, ha!

Nakakaloka! (Ogie Rodriguez)