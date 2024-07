PUMALO na sa mahigit 800,000 katao ang apektado ng tatlong sama ng panahon na magkakasunod na nanalasa sa siyam na lugar sa bansa sa nakalipas na mga araw.

Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), lumobo na sa 866,483 katao ang apektado ng southwest monsoon o habagat na dala ng nagdaang bagyong Butchoy at ngayon ng bagyong Carina mula sa MIMAROPA, Region 6, 7, 9, 10, 11, 12, CARAGA at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Katumbas ito ng 179 ,744 pamilya mula sa 642 barangay ng mga nabanggit na rehiyon.

Mula sa nabanggit na bilang ng mga apektado, 33,645 katao o katumbas ng 7, 738 pamilya ang nananatili ngayon sa 56 na mga evacuation center.

Samantala, nananatili sa walo ang naiulat na nasawi dahil sa masamang panahon kung saan pito rito ang kumpirmado habang isa ang patuloy pang bineberipika.

Umaabot na sa P29 milyon ang halaga ng tulong naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong rehiyon.

Kasabay nito’y kanselado na rin ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa Northern Quezon at ilang bahagi ng Southern Quezon.

Sa inilabas ng anunsyo ng Coast Guard Station Northern Quezon, kinansela ang biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat – pribado man o pampasahero – na maglalayag mula sa pantalan ng Real, Mauban at Polillo group of island mula alas -onse kagabi dahil sa masungit na lagay ng panahon.

Samantala sa Southern Quezon, sinuspinde rin ng dalawang dalawang shipping company ang mga biyahe mula sa San Andres, Quezon port patungo sa Masbate at Camarines Sur.

Tuloy naman ang biyahe ng mga barko na may rutang Lucena port, Marinduque at Romblon.

Nakamonitor naman ang mga tauhan ng Coast Guard Mobile Post San Andres sa 70 pasahero at anim na rolling cargo na stranded sa San Andres Port.

Samantala, itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang yellow rainfall at flood warning sa Metro Manila at pito pang lugar sa bansa dahil sa panganib ng pagbaha na epekto ng bagyong Carina.

Bukod sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nanganganib na dumanas ng malawakang pagbaha ang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Tarlac.

Sinabi ng PAGASA na pinalalakas ng bagyong Carina ang habagat na nagdudulot ng malakas na pag-ulan.

Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto ang mga residente laban sa posibleng pagbaha sa kanilang lugar.

Samantala, inilabas naman ng Pagasa ang flood bulletin warning sa Metro Manila, Pasig, Marikina at Laguna de Bay river basin dahil sa tuluy-tuloy na mahina hanggang sa malakas na pag-ulan.

Epektibo ang babala hanggang alas-nuwebe kagabi.

Pinayuhan din ng Pagasa ang mga nakatira malapit sa mga paanan ng bundok at mga mabababang lugar ng mga nabanggit na lugar na manatiling alerto laban sa potensyal na pagbaha. (Edwin Balasa/Carl Santiago/Vincent Pagaduan/Ronilo Dagos)