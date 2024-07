Krissha Viaje muntik gumive-up sa career

Magkakaroon ng birthday-concert-for-a cause ang ‘Safe Skies, Archer’ leading lady na si Krissha Viaje.

It’s simply called ‘Me’.

Naglabas na siya ng teaser poster at behind-the-scenes video ng kanyang pictorial pero wala pa siyang inilatag na detalye.

Pero kung birthday concert ito, malamang ay sa October dahil October 12 ang birthday niya.

We’re quite sure na special guest ang on-screen (and off-screen?) partner niyang si Jerome Ponce.

May K namang mag-concert si Krissha dahil singer naman talaga siya bago siya na-convince ni Boss Vic del Rosario ng Viva na subukan ang acting. She used to be a member of GirlTrends na lumalabas noon sa ‘It’s Showtime’.

And she’s gone a long way since. At isa kami sa masaya for her dahil mabait na bata si Krissha.

Medyo latebloomer siya sa career at aminadong ilang beses nang gustong gumib-up noon. Buti na lang at nakinig siya kay Boss Vic na siyang nag-decide na ilagay siya sa Book 2 ng University Series na ‘Safe Skies, Archer.’

Sa proyektong iyon ay hindi lang niya naipakitang aktres din siya, naka-develop pa sila ng following ni Jerome, na ang tawag sa kanila ay KrisshRome. And their accidental love team opened many doors for both of them including sa endorsements.

In fact, last May, nakabili na rin siya ng level-up na sasakyan, isang SUV na pinangalanan pa niyang Comet.

Unti-unti nang nalalasap ni Krissha ang bunga ng mga pinaghihirapan niya — na matagal niyang hinintay, ha. Pero sabi nga, many are called, but few are chosen. The fact that she’s here sharing her talents, ibig sabihin lang na para sa kanya ang mundong ito.

Keep shining, girl!