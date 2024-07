Kim Chiu, Jackie nag-iyakan dahil sa mga ex

Viral ngayon ang pag-iyak nina Jackie Gonzaga at Kim Chiu nang tanungin sila about sa mga ex nila sa dating game segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘EXpecially For You’.

Nagsimula ang lahat nang tanungin ni Vice Ganda ang kanyang alagang si Jackie tungkol nga sa ex nito.

Ask ni Meme Vice, “Pag-uwi mo o kaya paglabas natin ng ABS-CBN, nakasalubong mo siya, may kasama ng iba, iiwas ka?”

Sagot ni Jackie, “Iiwas ako, tapos iiyak na lang ako pag-uwi,” na sinundan ng pag-iyak.

Napunta ang tanungan kay Kim nang ituro ito ni Jhong Hilario.

Kagagaling din lang kasi ni Kim sa breakup.

Sa pagkakataong iyon ay si Jackie naman ang nagtanong.

Ask ni Jackie, “Ate Kim, ano ba ang dapat gawin kung makikita mo — sa estado ng pagkatao mo ngayon — makikita mo siya sa hallway kasama na niya ‘yung bago niya. Anong gagawin mo, Ate Kim?”

“Haharap siyempre,” sagot ni Kim na halos mangiyak-ngiyak na. “Ganoon talaga, hindi ka dapat tumatalikod sa mga bagay na magpapalakas sa iyo.”

Pinuntahan agad ni Kim si Jackie at niyakap niya ito at nag-iyakan sila, ha!

Proud naman si Meme Vice kina Kim, Jackie dahil sa pagiging strong women ng mga ito.

‘Yun na! (Byx Almacen)