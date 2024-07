Kayod muli sa Kongreso

Sa pagsisimula ng Third Regular Session ng Kongreso nitong Lunes, ako po at ang aking mga kapwa mambabatas ay muling susuri ng mga panukalang batas na may mga layuning patatagin ang kinabukasan ng bansa at maihatid ang matatag, maginhawa at payapang buhay sa bawat Pilipino.

Bilang chairperson ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, bibigyang prayoridad po ng inyong lingkod ang mga panukalang batas na tungo sa pangangalaga at pagpapabuti ng kapakanan ng ating mga mangingisda.

Kasama na po rito ang mga local bills na may layuning makapagpatayo ng mga marine hatchery sa iba’t ibang panig ng bansa. Isa po itong solusyon sa problema ng labis na pangingisda na maaring maging sanhi ng kakulangan ng mga pagkain na mula sa ating mga karagatan.

Bukod diyan, ang pagtatayo ng mga marine hatchery ay isang magandang oportunidad para sa ating mga mangingisda na pataasin ang kanilang kita. Malaki po ang pangangailangan sa mga tinatawag na “high-value marine species” tulad ng shellfish, crab, abalone at scallops na pwede pa nating mai-export sa ibang bansa.

May panukalang batas din po tayong tinutulak sa komite–ang House Bill 1803–para maging permanente na ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga municipal fisherfolk o maliliit na mangingisda. Tinatayang ang pambayad nila sa diesel o gasolina para mapatakbo ang kanilang mga bangka ay kumakain ng 60 porsyento sa kanilang mga gastusin, kaya’t napakalaking bagay ang fuel subsidy na maipagkakaloob sa mga municipal fisherfolk.

Ilan lamang po yan sa mga panukalang batas sa ating komite na ating pagtutuunan ng pansin sa muling pagsisimula ng sesyon sa Kongreso.

Bibigyang pansin din natin ang kalagayan ng mga fisherfolk sa West Philippine Sea (WPS). Aalamin natin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) kung paano ba makakatulong ang ating komite para matiyak ang kaligtasan at kabuhayan ng ating mga magigiting na mangingisda sa gitna ng pambu-bully at iba pang iligal na akitibidad ng Tsina sa karagatang iyon.

Makikipag-ugnayan tayo sa House Committee on the West Philippine Sea kung saan tayo rin po ay miyembro, para talakayin ang mga hakbang para maproteksyunan ang mga nangingisda sa WPS.

Bilang miyembro naman ng House Committee on Public Order and Safety, isa sa mga una nating susuriin ay ang nabuong substitute bill ng technical working group patungkol sa kautusang magsuot ng body-worn cameras ang mga pulis sa kanilang law enforcement operations.

Pinaalala ko sa hearing ng komite na tiyaking may badyet para sa training ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) na maaatasang mag-ingat at mag-file ng mga recording sa body-worn camera. Mahalaga ito para matiyak na hindi mae-edit o mapapakialaman ang mga recording.

Marami pa po tayong dapat pagtuunan ng pansin sa Kongreso. Bukod sa mga nabanggit na mga prayoridad ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang State-of-the-Nation Address (SONA), andiyan din ang pagpasa ng pambansang badyet para sa taong 2025.

Tayo po ay vice chairperson rin ng Committee on Games and Amusement at ng Committee on Bicol Affairs and Economic Development. Miyembro rin tayo ng House Committee on Energy, Good Government and Public Accountability, Justice, Natural Resources, Public Information, Suffrage and Electoral Reforms at Transportation. Marami pong mahahalagang panukalang batas na dapat pag-aralan at aprubahan sa mga komiteng ito. Tayo po ay magsusumikap na makadalo sa mga hearing at makapagbigay ng ating mga rekomendasyon para matiyak na ang mga maaaprubahang bill ay pabor sa mga mamamayang Pilpino.