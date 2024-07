Kaya sumali uli sa ‘Himig Handog’: Moira naiyak sa kanta

Magsasanib-puwersa sa unang pagkakataon ang dalawa sa pinakamalaking songwriting competition ng bansa, ang ‘PhilPop’ at ‘Himig Handog’.

Sa naganap na media launch ay pinangunahan nina Moira, Ice Seguerra, Maki, at ng P-pop idol boy group na VXON ang mga performer ng 12 official songs na napili.

Si Ice ang kakanta ng ‘ATM’ ni Francis Contemplacion habang ang kantang ‘Kurba’ ni Alvin Serito ay i-interpret naman ni Maki na sikat ngayon dahil sa kanta nitong ‘Dilaw’.

Si Rob Angeles ang composer ng kantang ‘MHWG’ na ipe-perform naman ng P-pop idol boy group na VXON.

Balik naman sa ‘Himig Handog’ si Moira kung saan makakasama niya si Johnoy Danao at i-interpret nila ang kanta ni Rinz Ruiz na ‘Papahiram’.

Gusto sana ni Moira na mag-focus sa kanyang ginagawang album at huwag munang mag-‘Himig Handog’ pero naiyak daw siya sa kantang ‘Papahiram’ kaya nag-yes na siya bilang interpreter ng nasabing kanta.

Big deal nga ang muling pagsali ni Moira sa nasabing songwriting competition dahil nanalo ang kantang kayang in-interpret sa dalawang beses niyang pagsali sa ‘Himig Handog’.

Una ang ‘Titibo-tibo’ noong 2017 at ‘Mabagal’ kung saan naka-duet niya si Daniel Padilla noong 2018.

Ilan pa sa mga kasaling kanta ay ang ‘Buhi’ ni Keith John Quito, interpreted by Ferdinand Aragon; ‘Dili Na Lang’ ni Relden Campanilla, interpreted by Jolianne; at ‘Ghostwriter’ ni Kevin Yadao, interpreted by ‘Idol Philippines’ (Season 2) Grand Champion Khimo Gumatay.

Sanib-pwersa naman sa kantang ‘Langit Lupa’ sina Lyka Estrella, Annrain, at ang composer ng song na si Geca Morales.

Pasok din ang mga kantang ‘Salamat (Nga Wala Na Ta)’ ni Jimmy Ricks, interpreted by Kurt Fick; ‘Taliwala’ ni Marc Gavino, interpreted by Noah Alejandre; ‘Tulala’ ni Shantel Cyline Lapatha na siya ring interpreter kasama ang Extrapolation; at ‘’Wag Paglaruan’ na interpreted by Fana at Tiara Shane, na siya ring composer nito.

Exciting ang ‘Himig Handog’ lalo na at kasali si Moira, ha!