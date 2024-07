Kampo ni Mark Anthony reresbak sa nagpapakalat ng sex scandal

Nakakaloka dahil pati si Mark Anthony Fernandez ay nasangkot na sa sex scandal!

May nagpapakalat nga ng sex video diumano ng premyadong aktor at ang nakakaloka pa ay ibinebenta ito ng iba sa pamamagitan ng isang app.

‘Yung pinost kasi na sex scandal ay maikli lang, pero puwede raw ma-avail ang buong video kung magbabayad at ipapadala iyon sa pamamagitan ng isang app.

Tinawagan namin ang isang taga-Viva Artists Agency na may kinalaman sa career ni Mark Anthony at nakarating na raw sa kanila ang tungkol sa bagay na iyon.

Ayaw namang kumpirmahin ng kausap namin kung si Mark Anthony nga ba talaga ang nasa video na iyon at hindi pa rin daw nila nakakausap ang aktor dahil nasa taping ito.

Pero ipinaalam na ng taong kausap namin sa mga bossing ng Viva ang tungkol sa sinasabing sex scandal video ng aktor at gagawan na nila ng legal action.

Gagawan daw nila ng paraan na ma-take down ang video na iyon.

Sabi naman sa taong kausap namin, tama lang naman na gawan nila ng legal action ang pagpapakalat sa nasabing video.

Sayang nga at wala pa ang video na iyon nang magpa-presscon ang Vivamax para sa ‘Package Deal’ movie ni Mark Anthony noong Saturday, for sure natanong sana ang aktor tungkol doon.

Anyway, hihintayin ng Abante kung sakaling magsasalita nga si Mark Anthony tungkol sa sex scandal na iyon, ha!

‘Yun na!