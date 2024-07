Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabataan na gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini upang magsikap sa buhay.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa ika-160 na anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini sa Tanauan City, Batangas nitong Martes nang umaga.

Sa kanyang talumpati, hangad ng Pangulo na maintindihan ng mga nakababatang henerasyon ang mga panindigan sa lipunan at prinsipyo sa politika ni Mabini at mahikayat ang mga ito na mag-ambag sa pagsulong ng bansa.

“Tinatawagan ko ang mga kabataang Pilipino ngayon na gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini upang magpunyagi sa buhay,” anang Pangulo.

Si Mabini ay ipinanganak mula sa mahirap na pamilya subalit nagsikap at ginawang inspirasyon ang pagiging mahirap at sa pamamagitan ng kanyang talino, tiyaga at determinasyon ay nakatapos ng abogasya at ipinagtaggol ang mga mahihirap na Pilipino laban sa mga mang-aping dayuhang mananakop sa kabila ng kanyang kapansanan. (Aileen Taliping)