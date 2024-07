Julio Catalino Sadorra sasabak uli sa Chess Olympiad

MAGANDANG balita para sa mga chess fan dahil muling maglalaro si United States-based Grandmaster Julio Catalino Sadorra sa Philippine Chess Team na lalahok sa 44th World Chess Olympiad na magsisimula sa Setyembre 10 at magtatapos sa 23 sa Budapest, Hungary.

Inanunsiyo ng National Chess Federation of the Philippines si 37-year-old Sadorra na naka-lineup na maglaro bilang top board player sara Budapest-bound national team kung saan ay makakasama niya ang mga kakamping sina reigning national champion International Master Daniel Quizon, GM John Paul Gomez at IMs Paolo Bersamina at Jan Emmanuel Garcia habang si GM Eugene Torre ang magsisilbing coach.

Nakapaglaro si Sadorra para sa national team nang tatlong Olympiad sa Tromso, Norway noong 2014, Baku, Azerbaijan (2016) at Batumi, Georgia (2018). (Elech Dawa)