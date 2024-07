GSW handang kalasan si Jonathan Kuminga

INILALAWIT ng Utah si Lauri Markkanen sa trade, pero mukhang malaki ang asking price ng Jazz.

Isa sa naka-abang kay Markkanen ang Golden State na puwedeng kumagat sa hiling ng Utah.

Interesado raw ang Jazz kay Warriors guard Brandin Podziemski.

Kaya kahit walang lumalabas, buhay pa ang usapan.

Ayon kay NBA insider Marc Stein sa Substack, mukhang mas trip daw ng Golden State na bitawan si Jonathan Kuminga kaysa kay Podziemski.

“To this point, however, it must be noted that Golden State’s offers for Markkanen have centered around a package featuring Moses Moody and draft compensation without including Podziemski or Kuminga,” ani Stein.

Mas hihigpitan daw ng Warriors ang kapit kay Podziemski, panglima at huling selection sa All-Rookie First Team nitong nagdaang 2023-24 season.

Sa NBA Summer League sa Las Vegas, nabanggit ni Joe Lacob na pangmatagalan si Podziemski.

“He was a revelation, to be quite honest,” anang Warriors owner sa rookie campaign ni Podziemski. “We’re really excited. We think we have a future All-Star.” (Vladi Eduarte)