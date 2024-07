First Lady talaga ng Senador: Heart Evangelista nag-outreach sa Tarlac

Naku, mukhang ginagampanan talaga ni Heart Evangelista ang kanyang posisyon bilang President ng Senate Spouses Foundation, Inc. (SSFI)!

Hindi kasi napigilan ng masamang panahon ang misis ni Senate President Chiz Escudero para makiisa sa outreach program ng kanilang foundation.

Matapos nga ang nakaraang SONA 2024 ay deretso agad si Heart para gampanan ang kanyang duties at this time nga ay sa isang outreach program naman sa Tarlac.

Ibinida nga ni Heart sa Instagram ang kanyang mga ganap sa Paniqui, Tarlac kung saan namahagi sila ng school supplies para sa mga kabataan doon.

Ang bongga nga dahil mismong si Heart ang nag-aabot ng mga bag sa mga bata na super nagpaantig naman sa kanyang mga faney.

Bukod nga sa school supplies para sa mga bata ay namahagi rin sila ng bigas para sa mga magulang para makatulong din sa mga mahihirap na pamilya. Talbog!

Nagbahagi nga rin ng isang IG reel si Heart tampok ang nasabing outreach na siya namang pinusuan ng mga netizen.

Todo support naman ang ibang miyembro ng SSFI sa comment section tulad ni Mariel Padilla na humingi ng sorry dahil hindi siya nakasama.

Reply naman ni Heart kay Mariel, “it’s ok!!! madami pa tayo.”

Super nice nga na makitang active din sa pagtulong si Heart at proud din siyang ibahagi ito sa public bukod sa kanyang mga glamorous events.

Hindi na rin talaga nakapagtataka kung bakit maraming faney ang humahanga sa kanya! Truly beautiful inside and out.

‘Yun na! (Carl Balasa)