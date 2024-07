Encho Serrano, Pampanga rolyo sa 18th straight victory

Mga laro sa Miyerkoles:

(Caloocan Sports Complex)

4:00pm – Bacolod vs Imus

6:00pm – Pasay vs Nueva Ecija

8:00pm – San Juan vs Batang Kankaloo

NAGNINGNING si Encho Serrano sa third period upang dalhin sa pang-18 sunod na panalo ang Pampanga Giant Lanterns para mapanatiling nasa tuktok ng liga kontra Batangas City Tanduay Rhum Masters sa 88-62 sa tampok na laro, habang kumarga ng matinding come-from-behind na panalo ang Negros Muscovados, gayundin ang panalo ng Muntinlupa Cagers ELBURG Paramount sa pagpapatuloy ng preliminaries ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth season, Lunes ng gabi, sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Kumarga ang dating De La Salle Green Archers guard ng game-high 28 puntos mula sa 13-of-18 shooting kabilang ang apat na assists at tatlong rebounds para pagbidahan sa iskoring ang Giant Lanterns na may 18-1 rekord, habang humugot naman ng sarili niyang game-high 23 boards si PBA top overall pick Justine Baltazar kasama ang pitong assists, apat na puntos at isang block.

Sumegunda sa iskoring si Archie Concepcion sa 17 puntos at tigalawang assists at steals, gayundin si PBA-bound Kurt Spencer Reyson na may siyam na puntos, limang assists at tatlong boards, habang bumagsak naman sa kanilang back-to-back loss ang Batangas City sa 12-6 marka na pinangunahan ni Kris Porter sa 16 puntos na sinundan ni Cedric Ablaza sa 14 puntos at siyam na boards.

Binura naman ng Negros ang 18-puntos na kalamangan ng Pangasinan Heatwaves upang makuha ang 87-86 panalo para patuloy na buhayin ang pag-asa sa playoff matapos pagtulungang buhatin sa huling bahagi ng laro nina Felipe Chavez at ang nag-iisang field goal ni Miguel Gabriel Ramos para sa winning layup tungo sa ika-apat na panalo sa limang laro sa 9-11 kartada.

Bumida sa iskoring para sa Negros sina Buenaventura Raflores at John Rey Villanueva na may tig-18 puntos, na sinundan nina Renz Palma sa 15 puntos at Chavez sa 13 puntos at anim na boards, habang nanguna si John Paul Maguilano para sa Pangasinan sa 19 puntos at anim na boards katulong si Ralph Robin sa 18 puntos para sa 7-12 marka ng koponan.

Isinakpak naman ni Joshua Marcos ang pangdiinang dalawang free throw para putulin ang four-game losing skid ng Muntinlupa laban sa Bulacan Kuyas, 64-60.

Tanging si Marcos ang tumapos ng may doble pigura sa 11 puntos, limang assists, apat na rebounds at dalawang steals, kumubra naman para sa Kuyas si John Cayno Carandang sa 17 puntos at limang boards na bumagsak sa 2-18 marka. (Gerard Arce)