Tiwala ang National Economic and Development Authority (NEDA) na mababawi sa ibang pagbubuwis ang mawawalang kita sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) matapos ipagbawal na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang operasyon ng mga ito sa bansa.

Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na sa pamamagitan ng pagpapalawak sa mga negosyo, makakakolekta ang gobyerno ng kita mula sa mga buwis gaya ng corporate tax, income tax at iba pa, bukod pa rito ang nakukuhang buwis sa mga imported na produkto.

Kapag pagsama-samahin aniya lahat ng ito ay mas malaki ang kita kumpara sa mawawalang koleksiyon sa POGO na tinatayang nasa P14 billion.

“If we expand business, then we generate more revenues from income taxes, corporate taxes, from all kinds of it, – if we import some equipment we also derive tariffs revenues there,” ani Balisacan.

Sinabi ni Balisacan na mas malaki ang negatibong epekto sa lipunan ng mga POGO dahil sa bitbit na mga kriminal ng mga ito at nakakasira sa imahen ng Pilipinas lalo na at pinagsisikapan ng gobyerno na maipuwesto ang bansa bilang lehitimong lugar para magnegosyo at makaakit ng mga turista.

Sa pamamagitan aniya ng mga bagong pamumuhunan o expansion ng mga negos­yo ay mababawi ng gobyerno kung anuman ang mawawalang kita sa POGO.

“We are trying to position our country as a legitimate place for business where, you know we are trying to attract investors to come, tourist to come and so the least that we want is, to have a reputation,” dagdag ni Balisacan.

Ang pag-anunsiyo ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbabawal na ng POGO sa bansa sa kanyang ikatlong SONA nitong Lunes ay ikinatuwa ng mayorya na dumalo sa kanyang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa. (Aileen Taliping)